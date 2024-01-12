تنس طاولة الزمالك يفوز على المعادي فى بطولة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق تنس الطاولة بنادي الزمالك على نظيره المعادي بنتيجة 3 - 0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدور الثاني من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة تألقاً كبيراً من جانب لاعبي الفريق، وذلك بمشاركة كل من: بدر مصطفى، ومحمود أشرف، وعمر علام.

وتصدر فريق "رجال تنس طاولة الزمالك" جدول ترتيب المجموعة خلال منافسات الدور الأول، ويواصل الفريق تربعه على القمة في الدور الثاني، بعد الانتصار على فرق "البنك الأهلي، ودسوق، وسموحة، والمعادي".

ومن جانبه، عبر مجدي أحمد مدرب فريق تنس طاولة الزمالك، عن سعادته بأداء اللاعبين في اللقاء، مؤكداً ثقته فيهم، لحصد لقب البطولة، والوقوف على منصات التتويج.

ويتكون جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك من: أشرف حلمي رئيساً للجهاز، وأحمد حلمي مدرباً عاماً، ومجدي أحمد مدرباً، ومصطفي محمود رئيساً لقطاع الناشئين.