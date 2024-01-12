أمم أفريقيا.. جدول مواعيد مصر قبل انطلاق العرس الأفريقي بكوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر بقيادة مديره الفنى البرتغالى روى فيتوريا لخوض العرس الأفريقي لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تبدأ 13 يناير الجاري بكوت ديفوار.

جدول مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا

الجولة الأولى:

مصر ضد موزمبيق – 14 يناير 2024 الساعة السابعة مساء.

الجولة الثانية:

مصر ضد غانا – 18 يناير 2024 الساعة العاشرة مساء.

الجولة الثالثة:

مصر ضد الرأس الأخضر – 22 يناير 2024 الساعة العاشرة مساء.

وتضم قائمة منتخب مصر بمنافسات أمم أفريقيا اللاعبين:

في حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

في خط الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

في خط الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة

في الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.