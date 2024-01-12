قطر تضرب لبنان بثلاثية في افتتاح كأس آسيا وأكرم عفيف يتألق

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب قطر الفوز على لبنان بثلاثية دون رد على ملعب استاد لوسيل في مستهل مشوار العنابي ببطولة كأس آسيا 2023 المقامة على أرضه والتي انطلقت اليوم وتستمر لمدة شهر.

سجل الهدف الأول للمنتخب القطري اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم أضاف المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر المباراة، قبل أن يوقع أكرم عفيف على الهدف الثالث للعنابي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

كما شهدت المباراة تسجيل المعز علي هدفًا في الدقيقة السابعة من الشوط الأول ألغاه الحكم بداعي التسلل.

دخل منتخب قطر المباراة بالتشكيل الآتي :

حارس المرمى: مشعل برشم

الدفاع: همام أحمد – لوكاس مينديز – بوعلام خوخي – بيدرو ميغيل

الوسط: أحمد فتحي – مصطفى مشعل – حسن الهيدوس

الهجوم: المعزّ علي – أكرم عفيف – أحمد علاء

بينما دخل منتخب لبنان المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مصطفى علي مطر.

الدفاع: روبرت ألكسندر ملكي، نور منصور، قاسم زين، حسين علي.

الوسط: علي سمير، محمد حيدر، وليد عادل.

الهجوم: ناصر محمود، باسل جرادي، حسن معتوق.

لفتة رائعة من قطر تجاه منتخب فلسطين

شهد حفل افتتاح بطولة كأس أمم آسيا لفتة رائعة من حسن الهيدوس قائد منتخب قطر تجاه زميله مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين، حيث تنازل الهيدوس عن أداء قسم البطولة لمصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.