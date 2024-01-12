غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة بتروجيت

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني الكابتن حسام عبد العال استعداداته لمواجهة بتروجيت الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري المحترفين.

وشهد المران حضور عدد كبير من جماهير غزل المحلة التي أشعلت أجواء المران بالهتافات والألعاب النارية لدعم للجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهـة المرتقبة , وشهد المران أيضا حضور مستر تامر خليل - نائب رئيس النادي والمنسق العام , والنائب أحمد بلال البرلسي - عضو مجلس النواب.

وشارك اللاعب عبد الرحمن عاطف ( أجويرو) مهاجم غزل المحلة والمنتخب الأوليمبي في المران لأول مرة بعد قطع إعارتـه لنادي الداخليـة والتي استمرت لمدة 6 أشهر.

وانتظم مدافع المحلة الجديد أحمد كاستيلو في مران الفريق بعد توقيع عقود انضمامه رسمياً صباح اليـوم في مقر شركة كرة القدم - قادماً من نادي أسـوان بعقد يمتد لثلاث مواسم ونصف.

ومن جانبه أكد مستر تامر خليل - نائب رئيس النادي والمنسق العام على استمرار دعم مجلس الإدارة للفريق الأول بالصفقات المميزة , مشدداً أن المجلس لا يوفر جهداً في سبيل العـودة للدوري الممتـاز وأن صفقات المحلة لم تنتهي بعد.

وقال النائب أحمد بلال البرلسي - عضو مجلس النواب أن غزل المحلة بعراقته وتاريخه قادر على العـودة السريعة للدوري الممتـاز , مؤكداً على دعمه الكامل للاعبيـن والجهاز الفني ومجلس الإدارة وثقته في قدرتهم على تحقيق حلم الجماهير المحلاويـة بإعادة غزل المحلة لمكانه الطبيعي كبيراً وسط الكبار.