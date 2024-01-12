تعرف على جوائز أمم أفريقيا في كوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق مراسم حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 مساء غدًا، بمباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، ويحتضن ملعب «الحسن واتارا الأولمبي» في مدينة أبيدجان الإيفوارية.

جوائز كأس أمم أفريقيا

وأعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم عن زيادة بنسبة 40% في الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وسيحصل الفائز في بطولة كأس الأمم كوت ديفوار 2023 على مبلغ 7,000,000 دولار أمريكي.

بينما سيحصل الوصيف على 4 ملايين دولار أمريكي فيما سيحصل كل من المتأهلين إلى نصف النهائي على 2500000 دولار أمريكي وكل من المتأهلين إلى ربع النهائي الأربعة على 1300000 دولار أمريكي.