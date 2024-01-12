صفقات الأهلي.. ماذا قدم عمر كمال مع فيوتشر قبل انتقاله للقلعة الحمراء

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي في ابرام التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واستطاع أمير توفيق مدير التعاقدات داخل جدران القلعة الحمراء، في الحصول على توقيع عقد بين الطرفين مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة ثلاثي الأهلي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

أرقام عمر كمال مع فيوتشر قبل انتقاله لصفوف الأهلي

وشارك الظهير الأيمن مع مودرن فيوتشر فريقه السابق خلال الموسم الجاري 2023/2024 في 12 مباراة؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا.

بلغت إجمالي عدد دقائق المشاركة لعمر كمال مع فيوتشر 630 دقيقة سجل فيها هدفين وصنع هدف أخر، كما صنع 10 فرص أخرى.

سدد عمر كمال على مرمى الخصوم 13 مرة منها 4 صحيحة، وقام بـ 15 مراوغة منها 10 صحيحة، وجاءت الأهداف من خارج منطقة الجزاء "2"، وقدم 16 كرة عرضية من 6 صحيحة وفاز بالثنائيات 42 مرة من أصل 57 مرة.

ويجيد عمر كمال اللعب في ثلث الملعب الأمامي بمختلف مراكزه، وليست لديه أي مشكلة في اللعب بأي مركز يختاره المدرب، سواء الجناح أو صانع الألعاب أو المهاجم المتقدم.

وحسم مسئولو القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية جميع الترتيبات والرتوش النهائية الخاصة بصفقة الانتقالات الجارية( الميركاتو) التي شهدت عدة مُتغيرات بسبب محاولات أكثر من نادً محلي ضمه وخطفه من الأهلي الا ان رغبة اللاعب حسمت الأمور.