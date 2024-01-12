جدول ترتيب دوري المحترفين المصري قبل انطلاق الجولة الـ 17

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 17 1- بتروجيت 35 نقطة 2- حرس الحدود 29 نقطة 3- غزل المحلة 27 نقطة 4- وادي دجلة 26 نقطة 5- بترول أسيوط 26 نقطة 6- السكة الحديد 24 نقطة 7- لافيينا إف سي 24 نقطة 8- القناة 24 نقطة 9- راية 23 نقطة 10- طنطا‏ 22 نقطة 11- بروكسي 21 نقطة 12- دكرنس 19 نقطة 13- أسوان 18 نقطة 14- وي 17 نقطة 15- أبو قير للأسمدة 17 نقطة 16- مكادي 13 نقطة 17- النجوم 12 نقطة 18- جمهورية شبين 10 نقاط 19- مصر المقاصة 9 نقاط 20- النصر للتعدين 4 نقاط

ياسر رشاد - القاهرة - يتأهب عشاق الساحرة المستديرة موعد انطلاق مباريات الجولة السابعة عشر لبطولة دوري القسم الثاني المصري" أ " دوري المحترفين بمشاركة 20 فريقا،.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.