جدول ترتيب دوري المحترفين المصري قبل انطلاق الجولة الـ 17

ياسر رشاد - القاهرة - يتأهب عشاق الساحرة المستديرة موعد انطلاق مباريات الجولة السابعة عشر لبطولة دوري القسم الثاني المصري" أ " دوري المحترفين بمشاركة 20 فريقا،.
ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 17
1- بتروجيت 35 نقطة
2- حرس الحدود 29 نقطة
3- غزل المحلة 27 نقطة
4- وادي دجلة 26 نقطة
5- بترول أسيوط 26 نقطة
6- السكة الحديد 24 نقطة
7- لافيينا إف سي 24 نقطة
8- القناة 24 نقطة
9- راية 23 نقطة
10- طنطا 22 نقطة
11- بروكسي 21 نقطة
12- دكرنس 19 نقطة
13- أسوان 18 نقطة
14- وي 17 نقطة
15- أبو قير للأسمدة 17 نقطة
16- مكادي 13 نقطة
17- النجوم 12 نقطة
18- جمهورية شبين 10 نقاط
19- مصر المقاصة 9 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط