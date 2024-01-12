مواعيد مباريات الجولة الـ 17 بدوري المحترفين المصري

ياسر رشاد - القاهرة - اعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قرارات جديدة ببطولة دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم للموسم الجاري.

وقررت اللجنة تعديل مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات دوري المحترفين المصري 2023-2024.

وأرسلت اللجنة خطابًا موجهًا إلى أندية دوري المحترفين يفيد بتعديل موعد مباريات الجولة الـ 17 والمقرر أقامتها يومي الإثنين والثلاثاء 15 و16 يناير الجاري، لتقام في تمام الساعة الثانية مساء، بدلا من الثانية والنصف مساء.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 17

1- بتروجيت 35 نقطة

2- حرس الحدود 29 نقطة

3- غزل المحلة 27 نقطة

4- وادي دجلة 26 نقطة

5- بترول أسيوط 26 نقطة

6- السكة الحديد 24 نقطة

7- لافيينا إف سي 24 نقطة

8- القناة 24 نقطة

9- راية 23 نقطة

10- طنطا‏ 22 نقطة

11- بروكسي 21 نقطة

12- دكرنس 19 نقطة

13- أسوان 18 نقطة

14- وي 17 نقطة

15- أبو قير للأسمدة 17 نقطة

16- مكادي 13 نقطة

17- النجوم 12 نقطة

18- جمهورية شبين 10 نقاط

19- مصر المقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط