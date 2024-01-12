ثنائي عالمي جديد يقترب من الهلال السعودي في الميركاتو الشتوي

يسعى نادي الهلال السعودي لتدعيم صفوفه بمزيد من الصفقات العالمية في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

آشارت تقارير صحفية إلى إهتمام الهلال السعودي بالتعاقد مع البرازيلي رينان لودي لاعب مارسيليا الفرنسي في الميركاتو الشتوي الجاري.

بحسب ما ذكره الصحفي ماتيو موريتو، فإن نادي الهلال يرغب في ضم رينان لودي من صفوف مارسيليا الفرنسي.

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وأوضح الصحفي أن الهلال يخطط لدفع حوالي 20 مليون يورو من أجل حسم صفقة رينان لودي بنجاح.

كما أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نادي الهلال يستهدف التعاقد مع الظهير الفرنسي لوكاس دينييه من صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

وارتبط اسم دينييه بالانتقال نادي الهلال في الصيف الماضي ولكن فشلن المفاوضات بين الطرفين.

وآشارت التقارير أن إدارة الزعيم تسعى لإقناع إدارة أستون فيلا بترك اللاعب بنظام الإعارة، مع أحقية الشراء.