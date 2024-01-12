تاريخ مواجهات مصر وموزمبيق قبل صدام أمم أفريقيا 2023

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2023 بمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد، الموافق 14 يناير، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر مع منتخب موزمبيق، يوم الأحد، الموافق 14 يناير الجاري،في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”.

وسبق وتقابل منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي في 5 مباريات سابقة بمختلف البطولات حقق فيها الفراعنة الفوز جميعًا.

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سجل لاعبو منتخب مصر 9 أهداف في شباك نظيره منتخب موزمبيق، ولم تستقبل شباكه أي أهداف.

ويعد منتخب موزمبيق “وش السعد” على منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، حيث تقابل المنتخبين 3 مرات في البطولة القارية أعوام 1986، 1998، 2010.

وفاز منتخب مصر في مبارياته السابقة ضد موزمبيق بكأس أمم أفريقيا، بل واستكمل مشواره في النسخ الثلاث وتوج باللقب في النهاية.

آخر مواجهة جمعت مصر وموزمبيق كانت في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز منتخبنا الوطني بهدف دون رد سجله محمد صلاح