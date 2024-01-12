بينهم بنزيما.. غياب ثنائي الاتحاد السعودي عن التدريبات

واصل النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي الغياب عن مران الفريق اليوم الجمعة.

آشارت التقارير الصحفية إلى أن الثنائي كريم بنزيما وجوتا غابا عن تدريبات الاتحاد التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

وغاب بنزيما عن أول مران لفريق اتحاد جدة بعد الهزيمة الساحقة أمام النصر بدوري روشن بعد أن أبلغ إدارة الناد بأنه لديه ظروف شخصية، ثم غاب أيضًا عن ثاني مران لـ النمور.

أقرأ أيضاً- ثنائي عالمي جديد يقترب من الهلال السعودي في الميركاتو الشتوي

ارتبط اسم بنزيما بالرحيل عن العميد في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما أبدى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان رغبته في التعاقد مع اللاعب الفرنسي.