نتائج الأندية المصرية مع صافرة دحان بيدا قبل مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا

أسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إدارة مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق إلى الموريتاني دحان بيدا في كأس أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في تمام السابعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

وسبق للحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا إدارة مباريات متعددة للأندية والمنتخب المصري من قبل، في مختلف المسابقات القارية ومنها..

– الأهلي

الموريتاني أدار 3 مباريات لـ الاهلي، خسر المارد الأحمر مباراة أمام الهلال السوداني 1-0 في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، فيما فاز في الثانية على الترجي التونسي في إياب نصف نهائي البطولة بهدف دون رد، وتعادل في الثالثة أمام سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

ماذا يفعل منتخب مصر في مبارياته الافتتاحية ب كأس أمم أفريقيا قبل مواجهة موزمبيق؟

– الزمالك

أدار 3 مباريات لفريق الزمالك، الأول كان في مجموعات الكونفدرالية وتعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي 1-1.

بينما شهد على خسارة الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي 2-1 عام 2020.

كما أدار مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني التي فاز بها الفارس الأبيض 4 – 0 في الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022.

– بيراميدز

أدار دحان بيده مباراة وحيدة لفريق بيراميدز ضد مازيمبي الكونغولي في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2022، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

– مودرن فيوتشر

كما أدار مباراة فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني في إياب الدور 32 من الكونفدرالية هذا الموسم.

– منتخب مصر

ومع منتخب مصر، أدار مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا في كوت ديفوار 2024، أمام كينيا، والتي حسمها الفراعنة برباعية نظيفة.