حقيقة هروب لاعب الزمالك السابق من الاهلي الليبي

كشف أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، والمعار إلى نادي الاهلي الليبي، حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص هروبه من فريقه الليبي في الفترة الحالية.

وانتشرت أنباء في الساعات الماضية حول هروب أحمد سمير من ليبيا وعاد إلى مصر بسبب سوء معاملة إدارة النادي الاهلي الليبي له، وهو ما استدعى هروبه.

وأوضح لاعب الزمالك السابق حقيقة هروبه من ليبيا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “نظراً لما تردد في الفترة الأخيرة من إشاعات كان يجب توضيح الصورة كاملة”.

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وأضاف: “أولًا: كامل احترامي للنادي الأهلي العريق وجهازه الفني ومجلس الإدارة وجماهيره العظيمة الوفية”.

وتابع: “ثانيًا ما حدث هو إصابة بسيطة في الركبة وبالتنسيق مع المدير الفني ومجلس الإدارة توجهت لمصر لتلقي العلاج نظرا لوجود الدكتور الخاص بي”.

وأردف: “ثالثًا كل ما قيل عن هروبي بسبب المعاملة السيئة وسوء المعيشة عار تمامًا من الصحة، أنا ملتزم بعقدي مع النادي وشرف لأي لاعب تمثيل نادي الشعب”.

وأكمل: “أخيرًا كل الشكر على الحب والتقدير الكبير من جمهور النادي الاهلي العظيم وأوعدكم أن أبذل قصارى جهدي من أجل الاهلي وإن شاء الله مستمر في العطاء لآخر نقطة عرق من أجل اسم وراية النادي عاليًا”.