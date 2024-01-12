عائلة عائشة تمنع ساديو ماني من قضاء "شهر العسل" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أقام السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، حفل زواجه من عائشة تامبا يوم 7 يناير في قرية كور مسار بالعاصمة داكار، قبل ستة أيام فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها 13 يناير.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لن يذهب ماني وزوجته لقضاء شهر عسل، بسبب عائشة صاحبة الـ18 عاما التي لديها التزامات بسبب الدراسة والامتحانات.

وكشفت الصحيفة أن ماني كان يأمل في قضاء شهر العسل بمجرد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، لكن عائشة تلقت تعليمات من عائلتها بالتركيز على دراستها قبل امتحانات المرحلة النهائية من الثانوية.

وقال موسى ندياي، صديق ماني والمقرب منه لـ "ديلي ميل: "كان ساديو يأمل في قضاء شهر عسل بعد نهائي الأمم الإفريقية، إذا وصلت السنغال إلى هناك أو قبل ذلك، إذا تم إقصائهم".

وأضاف: "لكن عائلة عائشة تريدها أن تستمر في التركيز على تعليمها، لديها امتحانات مهمة جدا ولا يريدون أن يعيق هذا الزواج طريقها، ويشعرون أنه سيكون هناك الكثير من الفرص لقضاء العطلات في وقت لاحق من حياتها".

الجدير بالذكر أن عائشة طالبة في مدرسة كابيس للبنات في مباو، وهي بلدة تقع على مشارف عاصمة السنغال داكار.