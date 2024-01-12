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أحمد عبد القادر على أعتاب سموحة

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ياسر رشاد - القاهرة - اقترب أحمد عبد القادر، جناح أيسر الأهلي، من الرحيل إلى سموحة في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"بوابة الخليج 365":" عبد القادر تلقى عرضاً رسمياً للرحيل على سبيل الإعارة إلى سموحة في شهر يناير الحالي".

وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر وافق على فكرة رحيل اللاعب خاصة أنه لا يشارك مع الفريق باستمرار".

وتابع:" هناك اتجاه قوي لإتمام الصفقة خاصة أن عبد القادر تلقى اتصالات من مدربه السابق أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة وأقنعه بالعودة لصفوف الفريق السكندري".

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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