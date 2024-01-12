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أمم أفريقيا.. حكم مباراة مصر وموزمبيق

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكم مباراة مصر وموزمبيق، المقررة في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويتولى الحكم الموريتاني دحان بيدا، مهمة إدارة مباراة مصر وموزمبيق، فيما سيكون على تقنية الفيديو الحكم الكيني بيتر كاماكو.

من المقرر أن تقام مباراة مصر ضد موزمبيق، يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي ونطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، بـ كوت ديفوار.

ووقع منتخب مصر في أمم أفريقيا بنسختها الحالية، في مجموعة قوية تضم كل من غانا، موزمبيق، الرأس الأخضر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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