بايرن ميونخ يهزم هوفنهايم بثلاثية في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - فاز بايرن ميونخ، على نظيره هوفنهايم بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الموسم الجاري 2023-2024.

أهداف بايرن ميونج جاءت بتوقيع كل من جمال موسيالا، فى الدقيقة 18 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية فشل الحارس فى التصدي لها وفي الشوط الثاني، عاد نفس اللاعب ليسجل ثانى أهداف الفريق البافاري، فى الدقيقة 70، واختتم هاري كين، أهداف بايرن ميونخ، فى الدقيقة الأولي من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

ويحتل بايرن ميونخ، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 41 نقطة، من 16 مباراة، خلف باير ليفركوزن، صاحب الصدارة برصيد 42 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: أوباميكانو، دي ليخت، كيميتش وديفيز.

الوسط: جوريرو، لايمر وموسيالا.

الهجوم: كين، ساني ومولر.