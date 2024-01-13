"حب من أول نظرة".. كواليس قصة حب ماني وعائشة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

كشف السنغالي ندياي صديق ساديو ماني المقرب عن تفاصيل زواج لاعب النصر بعائشة، حيث زامله في بيته منذ مشاركته مع ساوثهامبتون وليفربول وحتى بايرن ميونخ.

وقال ندياي لصحيفة "ديلي ميل": "كنت أقيم معه بقصره في ليفربول وأخبرني ساديو أنه رأى فتاة أحبها جاءت لزيارة عائلته أثناء وجوده في السنغال".

وأضاف: "لم يتحدث معها مباشرة في تلك المناسبة أبدا، لكنه قال إنها الفتاة الجميلة التي يريد الزواج منها وإنه مستعد للاستقرار".

وواصل: "لقد طلب مني العودة إلى السنغال للتحدث معها ومع عائلتها وإبداء رأيي، وهو ما فعلته، وعرفت على الفور أنها كانت المرأة المناسبة له".

وكشف ندياي أنه في نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، عاد ماني إلى السنغال وأخبر عائلته برغبته في الزواج منها، وتم إبلاغ والديها بعد ذلك عن طريق عمه.

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