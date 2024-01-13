أحمد حسن: منتخب مصر يمتلك حلول كثيرة لتحقيق الفوز والتتويج بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أحمد حسن، لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بدأ في الاعتماد على قوام وعناصر الفريق بالكامل داخل الملعب.

وأوضح "حسن"، في لقائه ببرنامج "كان 2023"، المذاع على قناة "اون تايم سبورتس"، اليوم الجمعة، أن كرة القدم لعبة جماعية ولا تعتمد على فرد واحد فقط، لافتًا إلى أنه مع مدربين سابقين كان الاعتماد على الدفاع بقوة أمام الخصم ثم تمرير الكرة لـ محمد صلاح واستغلال سرعته ونجاحه في إنهاء الهجمات.

وأضاف أن منتخب مصر يضم لاعبين رائعين، وأصبح هناك أكثر من حل لتسجيل الأهداف، عن طريق نجوم مثل عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو، مشيرًا إلى أن طريقة لعب محمد صلاح تغيرات وأصبح ينزل لنصف الملعب وينقل الهجمة من الدفاع للهجوم ويصنع الأهداف لزملائه.

وأكد أن منتخب مصر قوي ويمتلك "هيبة" كبيرة تجعل متفوقاً على المنتخبات المنافسة بنسبة 50%، لذلك يجب الحفاظ عليها بالقتال والروح العالية داخل الملعب، لأنه هناك منتخبات أخرى في أمم أفريقيا أفضل من منتخب مصر فنيًا، لكن بالروح والعزيمة يمكننا التفوق والانتصار عليهم.

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