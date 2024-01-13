مجدي عبد الغني يعلن نيته لخوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة

أعلن مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، عن نيته لخوض سباق انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والمقرر لها العام المقبل.

وينوي مجدي عبد الغني، الترشح في الانتخابات المقبلة في الاتحاد المصري لكرة القدم، في العام المقبل.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “بلس 90 “:”أنا عاوز أخدم الكرة المصرية وأنا حتى الآن أدرس الظروف لخوض الانتخابات المقبلة في الاتحاد المصري لكرة القدم”.

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وأوضح أنه تواجد في الاتحاد المصري لكرة القدم لسنوات، حقق خلالها بطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات أعوام 2006/2008/2010، ونجح في إدارة الكرة المصرية.

وأشار عبد الغني، أن الفترة المقبلة تحتاج من الجميع التكاتف من أجل النجاح وتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر ضد موزمبيق، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.