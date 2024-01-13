نجم الزمالك السابق: إمام عاشور خليفتي في منتخب مصر

يرى أحمد حسن، نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، هو خليفته في منتخب مصر، خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”، إن إمام عاشور لاعب مختلف، وتمتلك في الكرة المصرية نجم في مركز 8 لم نشاهد مثله منذ فترة.

وأوضح نجم الاهلي والزمالك السابق، أن بطولة كأس أمم أفريقيا، من الممكن أن تقدم إمام عاشور بشكل مختلف، كما أنه يمتلك طموح كبير”.

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وأشار حسن، إلى أن أكثر لاعب يشبهه في طريقة لعبه في منتخب مصر الحالي هو إمام عاشور.

واختتم نجم الكرة المصرية السابق:”إمام عاشور يمتلك إمكانيات مختلفة، من تمرير وتصويب على المرمى”.

ويلعب منتخب مصر ضد موزمبيق، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.