ضربة موجعة لـ منتخب الكاميرون قبل انطلاق أمم أفريقيا

تلقى منتخب الكاميرون، ضربة موجعة قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد إصابة فينسنت أبو بكر.

ويشارك منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار، في الفترة بين 13 يناير وحتى 11 فبراير.

وبحسب شبكة “CFOOT”، فإن فينسنت أبو بكر، لاعب منتخب الكاميرون، مهدد بالغياب عن صفوف بلاده في بطولة أمم أفريقيا.

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وأكدت الشبكة أن فينست أبو بكر، تعرض لإصابة خطيرة خلال مشاركته في التدريبات رفقة منتخب الكاميرون، مساء أمس الجمعة.

وأوضحت أن لاعب منتخب الكاميرون، لم يتمكن من استكمال التدريبات الجماعية، ولكن الفحوصات الطبية تشير إلى غيابه عن بطولة أمم أفريقيا بالكامل.

والجدير بالذكر أن منتخب الكاميرون، يستهل مشواره في كأس أمم أفريقيا، يوم الاثنين المقبل، ضد نظيره منتخب غينيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.