أمم أفريقيا.. القنوات المجانية الناقلة لحفل الافتتاح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربي، انطلاق افتتاحية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها دولة كوت ديفوار فى نسختها الـ 34، على ستاد الحسن وتارا.

ويعقب الحفل الافتتاحي لأميرة السمراء، انطلاق صافرة البداية بالمواجهة الأولى في العرس الأفريقي التى تجمع بين منتخب كوت ديفوار ونظيره غينيا بيساو.

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

وتنطلق اليوم السبت 13 يناير 2024، منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا على استاد الحسن وتارا بالعاصمة العاجية أبيدجان

ومن المقرر أن تنطلق بداية الحفل في الساعة 09:35 مساءً بتوقيت مصر، 08:35 بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على الحقوق الحصرية للبطولة في جميع أنحاء الوطني العربي الجدد، وستكون القناة الناقلة لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2024 هي الإخبارية.

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

تردد قناة beIN Sports HD MAX 1

التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: ارديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West

كأس الأمم الأفريقية - صورة أرشيفية

مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

موعد مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

تنطلق مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو عقب انتهاء الحفل مباشرةً، وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت دول شمال أفريقيا.