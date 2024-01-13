نجم بايرن ميونخ يكشف حقيقة اهتمام باريس سان جيرمان بضمه

كشف الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ، حقيقة اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال كيميتش بحسب ما نقل عنه موقع “سكاي سبورتس”: “أركز فقط على بايرن. بالنسبة لي الأمر لا يمثل أي مشكلة على الإطلاق خلال الشتاء”.

طالع أيضًا: طلب مثير من اتحاد الكرة لـ الزمالك.. صدمة لمجلس حسين لبيب

جاءت تصريحات كيميتش عقب مشاركته في انتصار بايرن ميونخ أمس الجمعة، على هوفنهايم (3-0) على ملعب أليانز أرينا، بالجولة ال17 من الدوري الألماني.

وأضاف كيميتش الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في 2025: “سنجلس معا في مرحلة ما. سيتواصل معي النادي بعد ذلك، وكل ما سيتم مناقشته سنناقشه فيما بيننا، وليس في وسائل الإعلام”.

وأبدى كيميتش، ترحيبه باللعب في مركز الظهير الأيمن الذي اقترحه جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا قائلا: “لدى البعض شعور بأنني شخص يرفض المراكز. لم يسبق لي أن قلت بأنني لا أستمتع بذلك أو لن ألعب هنا. أحب لعب كرة القدم والتواجد في أرض الملعب، وبالتالي لا يهم ما هو المركز”.

وأتم: “يمكنني اللعب في مركز الظهير الأيمن، وفي النهاية المدرب هو من يقرر في أي مكان يحتاجني، وأين يراني”.