نجم الاهلي يشغل غضب كولر داخل القلعة الحمراء.. كواليس مثيرة

سيطرت حالة من الغضب على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي ضد محمود متولي مدافع القلعة الحمراء بسبب استمرار إصابته في العضلة الأمامية.

وعلم كولر في الساعات الماضية باستمرار إصابة محمود متولي رغم حصوله على تأكيدات بجاهزية اللاعب بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها المارد الأحمر والتي استمرت لمدة 14 يومًا.

وغاب متولي في الفترة الأخيرة عن المشاركة في مباريات الاهلي نظرًا للإصابة العضلية منذ بداية الموسم الجاري، إذ لم يشارك اللاعب في أية مباراة منذ انطلاق فعاليات الموسم الجاري 2023 – 2024.

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وطلب المدرب السويسري بضرورة التخلي عن خدمات اللاعب محمود متولي من أجل التوقيع مع مدافع جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري وذلك بجانب الثلاثي محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وقرر كولر تصعيد عدد من اللاعبين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي لدعم صفوف الفريق الأحمر لخوض مباريات ودية لتجهيز مجموعة اللاعبين المتاحة لباقي مباريات الموسم.