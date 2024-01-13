المرشح الأبرز لخلافة ستيفانو بيولي في تدريب ميلان

يستمر الحديث خلال هذه الفترة حول مستقبل مدرب ميلان، ستيفانو بيولي، وإمكانية رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي وتعيين مدرب آخر.

وذكرت صحيفة توتو سبورت أن ميلان سيغير المدرب في نهاية الموسم. لذلك يبدو مستقبل ستيفانو بيولي بعيدًا عن النادي اللومباردي ، بغض النظر عن انتهاء العقد في عام 2025.

طالع أيضًا: نجم الاهلي يشغل غضب كولر داخل القلعة الحمراء.. كواليس مثيرة

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه أعاد بيولي ميلان إلى الفوز في سكوديتو في عام 2022، لكنه وصل الآن إلى نهاية دورة مع الفريق. وبالتالي ، تقوم إدارة ميلان بتقييم خيارات مختلفة، مع وجود تياجو مواتا مدرب بولونيا الحالي على قائمة الاختيارات.

ولا يلهم تياجو موتا بأسلوبه فحسب، بل أيضًا مع قدرته على تطوير اللاعبين.

وخلال الشهر الحالي سيلعب ميلان أمام تياجو موتا في سان سيرو وقد تكون تلك المباراة هي بداية فتح المحادثات بين الطرفان.