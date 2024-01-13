"أبويا وأمي مالهم بإمام عاشور؟".. إبراهيم سعيد يفتح النار على مصطفى يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - فتح إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، النار على مصطفى يونس نجم الأحمر الأسبق، بسبب إمام عاشور وانتقاله مؤخرا للقلعة الحمراء.

وقال إبراهيم سعيد خلال برنامجه التلفزيوني: "كابتن مصطفى يونس كان في برنامجه مع مهيب عبدالهادي، وكان جايب لقاء مع إمام عاشور واتكلموا عن انتقاله للنادي الأهلي".

أوضح: "كنت بقدر كابتن مصطفى يونس بس أنا كنت غلطان، لأهم كانوا بيتكلموا على إمام عاشور، طب أنا اسمي ييجي ليه؟ أنت قولت ده إبراهيم سعيد حلف بأبوه وأمه أنهم زملكاوية".

أكمل: "طب أنا أبويا وأمي مالهم بالحوار ده؟ هو أنت تعرفهم، طب اعتبر والدي أخوك الكبير، لأن كلامك مالوش أي معنى، انتقدني أنا كورة وليس أهلي".