"كاف" يدرس إلغاء بطولة الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القم "كاف"، مفاجأة قوية خلال الساعات الماضية، وذلك حول وجود نية بإلغاء بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي في تصريحات رسمية، بأنه قد يتم إلغاء بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن التفكير في مثل هذا القرار بسبب صعوبة إقامة عدد من المسابقات في موسم واحد.

تصريحات موتسيبي لم تؤكد أن هذا القرار سيشمل النسخة الجارية، والتي يتواجد فيها فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر، وبالتالي إن تم تطبيق هذا القرار فسيكون بداية من النسخة المقبلة.

موقف الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية

يُذكر أن فريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال قد حسم التأهل لدور الثمانية ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، في المجموعة التي يتواجد فيها رفقة كل من أبوسليم الليبى، ساجرادا الأنجولى، وسوار الغيني.

وفاز الزمالك على أبو سليم الليبي وعلى ساجرادا الأنجولى وعلى سوار الغينى وتعادل في الجولة الرابعة مع ساجرادا في أنجولا سلبيا بدون أهداف.