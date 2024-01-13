الليلة.. منتخب مصر لكرة اليد للشباب يواجه المجر وديا

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب منتخب مصر لكرة اليد للشباب مواليد 2004 بقيادة طارقمحروس المدير الفني، نظيره منتخب المجر، وديا مساء اليوم السبت على صالة ٢ بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة مصر والمجر

وتنطلق مباراة مصر والمجر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وافتتح منتخب مصر البطولة بالفوز على نظيره منتخب رومانيا بنتيجة 31/29، وخسر المجر أمام رومانيا في المباراة الولى بنتيجة 33/31.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من:

أحمد عبد الرحيم - يوسف ناجي - يوسف وليد - أحمد تغيان - يوسف أحمد - معاذ عزب - أمير حسين - ياسين عبد المنعم - عمر يوسف - زياد عبد الرحيم - أحمد أسامة - محمد عماد - محمد صلاح - زياد حشاد - محمد وائل - عمر عدلان - أحمد حسن - على ماجد - محمد مؤمن - بلال إبراهيم - عمر مصطفى - محمد عدلان.