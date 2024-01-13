الزمالك يعلن موعد حل أزمة القيد رسميًا.. بشرى لجماهير القلعة البيضاء

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن موعد حل أزمة إيقاف القيد للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” عقوبة قوية على الزمالك في الفترة الماضية بإيقاف القيد لمدة 3 فترات متتالية لحين سداد المستحقات المتأخرة لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال سالم في تصريحات صحفية أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يعمل بقوة في الفترة الحالية ويضع الرتوش النهائية حاليا بشأن ملف رفع الإيقاف عن القيد.

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وشدد على أن الأزمة ستنتهي قبل نهاية شهر يناير الجاري الأمر الذي يعني سماح الزمالك بضم صفقات جديدة في الشتاء الجاري.

وكان مسئولو الفارس الأبيض عقدوا اجتماعًا هاما مؤخرا واتخذ فيه العديد من القرارات الهامة وأبرزها، الموافقة على صرف المستحقات المتأخرة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في جميع الألعاب.