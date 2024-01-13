دي بروين يشكر جماهير مانشستر سيتي على دعمهم له في الفترة الأخيرة

أشار كيفن دي بروين، نجم نادي مانشستر سيتي، من جديد إلى أنه ممتن كثيرًا لكم الدعم الذي حصل عليه من جماهير فريقه بعد العودة من الإصابة.

دي بروين عاد من إصابة طويلة لمدة خمسة أشهر كان يعاني منها مع مانشستر سيتيي.

وشارك دي بروين كبديل خلال مواجهة مانشستر سيتي أمام هدرسفيلد تاون، ضمن الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وصنع دي بروين هدفًا وساهم في انتصار مانشستر سيتي العريض على هدرسفيلد تاون بخمسة أهداف دون رد.

وقال دي بروين: “كانت مواجهة هدرسفيلد تاون لحظة خاصة لأن مشجعي مانشستر سيتي يقدرون ما فعلته من أجل النادي. الحصول على هذا التصفيق بعد غيابك لعدة أشهر يمنحك المزيد من الدعم”.

وكان فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، قد أبدى سعادته باللعب مرة أخرى بجانب دي بروين حيث واصل: “من منا لا يريد اللعب مع دي بروين؟ عندما تلعب مع كيف، سيجدك دائمًا في المناطق الجيدة لأنه أحد أفضل الممررين في العالم. أتمنى أن أتمكن من اللعب معه، سواء في خط الوسط أو خارج الجناح”.

وأتم فودين عن دي بروين: “أنا أتطلع فقط إلى عودته إلى أفضل حالاته لأن هذا ما يحتاجه الفريق”.