جوارديولا يتحدث عن تأثير غياب هالاند على أداء مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه يفتقد إلى خدمات الهداف النرويجي إيرلينج هالاند كثيرًا، متمنياً أن يعود بشكل أسرع واللعب بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

وسوف تبعد الإصابة هالاند عن مواجهة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد اليوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا: “نفتقد إيرلينج هالاند كثيرًا ، بالطبع لذلك نأمل أن يعود ويلعب في الأشهر الأربعة أو الخمسة الأخيرة من الموسم دون مشاكل”.

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وعن هجوم مانشستر سيتي بدون هالاند أضاف: “أنا سعيد حقًا في العديد من الجوانب. لا نريد التوقف، مع العلم أن الأمر صعب لأن الخصوم أقوى. ليس هو فقط؛ جاك جريليش كان صعودًا وهبوطًا، مصابًا بفيروس آخر، وأصيب”.

وعن فيل فودين أوضح: “فودين يلعب واحدة من أفضل اللحظات التي رأيتها على الإطلاق منذ أن كنا معًا! آمل أن يتمكن من الاستمرار في الاستقرار في حياته الخاصة والتدريب، فهو يحب اللعب ويكون حاسمًا في هذه الشروط، فيما يتعلق بالأهداف والتمريرات الحاسمة والإيقاعات”.

وعن اللاعبين المصابين في مانشستر سيتي أردف: “الآن نحن محظوظون لأننا لن نلعب مباريات في الأيام العشرة المقبلة، بعد مباراة الغد ضد نيوكاسل، لكننا سنرى في أبو ظبي مع الطقس الجيد كيف يشعرون”.

وعن معسكر أبو ظبي أتم: “ستكون جيدة جدًا حقًا! نذهب إلى هناك للتدريب ولكن تغيير السيناريو والروتين قليلًا دائمًا أمر جميل. الخبرة التي مررنا بها هناك تساعد دائمًا، ونأمل أن يكون هذا الموسم يمكن أن يساعد أيضًا”.