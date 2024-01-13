مسلسل تاريخي ينتظر الحلقة الرابعة في 2024.. أجانب لعبوا للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تابعت جماهير كرة القدم المصرية 3 حلقات من مسلسل أجانب لعبوا للأهلي والزمالك عبر التاريخ، ما قد يشهد حلقة رابعة في 2024.

وفتح سوق الانتقالات الشتوية أبوابه في يناير 2024، وسط محاولات من الأهلي والزمالك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأنهى الأهلي إجراءات ضم الفلسطيني وسام أبو علي.

أما الزمالك، يسعى أولًا إلى إنهاء أزمة إيقاف قيد اللاعبين قبل أن يقتحم سوق الانتقالات الشتوية، وعينه على التعاقد مع لاعبين محليين وأجانب.

مسلسل تاريخي ينتظر حلقة رابعة في 2024

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي" التليفزيونية: "آليو بادجي معروض علينا.. اللاعب (مكسر الدنيا) في فرنسا، وندرس التعاقد معه".

بادجي صاحب الـ26 عامًا سبق له ارتداء قميص الأهلي بين يناير 2020 ويناير 2021، أي لمدة عام واحد.

اللاعب الذي يدافع حاليًا عن ألوان بوردو في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، سجل بقميص الأهلي 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 25 مباراة رسمية.

أجانب لعبوا للأهلي والزمالك

ودافع 3 لاعبين أجانب فقط في تاريخ كرة القدم المصرية عن ألوان الأهلي والزمالك.

الثلاثي الغاني أحمد فليكس، القطري حسين ياسر المحمدي والموريتاني دومينيك دا سيلفا، انتقل من الأهلي إلى الزمالك، بشكل مباشر وغير مباشر، في أوقات متفرقة.

فليكس مع الأهلي والزمالك

ولعب فليكس مع الأهلي بين 1993 و1998، ثم عاد إلى مصر من بوابة الزمالك في موسم 2001-2002.

- مع الأهلي: 47 هدفًا و11 تمريرة حاسمة (117 مباراة)

- مع الزمالك: 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة (31 مباراة)

حسين ياسر مع الأهلي والزمالك

صاحب الجنسية القطرية انضم إلى الأهلي في 2008 وبقي معه حتى يناير 2010، قبل أن يرتدي قميص الزمالك في الفترة بين 2010 و2011.

- مع الأهلي: هدف واحد وتمريرة حاسمة وحيدة (17 مباراة)

- مع الزمالك: 9 أهداف و8 تمريرات حاسمة (40 مباراة)

دومينيك مع الأهلي والزمالك

آخر أجنبي لعب لقطبي الكرة المصرية، بعد أن دافع عن ألوان الأهلي في الفترة بين يناير 2011 ويناير 2014، والزمالك خلال الفترة من يناير 2014 حتى أغسطس من العام نفسه.

- مع الأهلي: 6 أهداف و6 تمريرات حاسمة (55 مباراة)

- مع الزمالك: 5 أهداف وتمريرتان حاسمتان (14 مباراة)