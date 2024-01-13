"أضحك علينا".. متحدث الزمالك يثير الجدل بشأن فك القيد والجماهير ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، الجدل، بشأن أزمة القيد التي يعاني منها النادي الأبيض حاليا، ولم تنتهي حتى الآن.

وكتب أحمد سالم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "السادة جماهير الزمالك… قولا واحدا، فك القيد قبل نهاية يناير بإذن الله".

وفي المقابل علقت جماهير الزمالك على ما كتبه المتحدث الرسمي قائلا: "مع كل الاحترام لك يا أستاذ أحمد والمجلس المنتخب ولكي نكون واقعيين فإنه صعب جدا أن يتم التعاقد مع لاعبين متميزين أو مدرب أجنبي ذو سيرة ذاتية محترمة في هذا التوقيت، ولكن يؤخذ على مجلس الإدارة أنه كان يجب العمل على أن يتم فك القيد أول يناير وليس آخره وخاصة أن المجلس يعلم بهذا منذ بدء الترشح ولم يكن أمرا مفاجئا".

وعلق آخر: "حرفيا مفيش حد بيلعب لصالح نادي الزمالك ولا النادي فارق مع حد الجمهور، هو اللي ديما ف ضهر النادي غير كده كلها مصالح، يعني الكلام وفتحة الصدر قبل الانتخابات غير بعد الانتخابات، وكأننا جمهور بينسي أو بيضحك عليه طيب بما أن القيد هايتفك قبل يناير مايخلص .. طب والمدير الفني قافلين عليه القيد برضو.. طيب مش كان يجي بشوف مين يقعد ومين يمشي.. لنا الله كجمهور".