منتخب الكاميرون يتلقي صدمة موجعة قبل ساعات من انطلاق أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي منتخب الكاميرون ضربة موجعة من العيار الثقيل قبل ساعات قليلة من انطلاق بطولة أمم أفريقيا، التي تنطلق اليوم السبت، بمواجهة منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ويتواجد منتخب الكاميرون فى المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مع كل من السنغال وجامبيا وغينيا، ويبدأ مشواره فى أمم أفريقيا 2023، بمواجهة نظيره منتخب غينيا، غدًا الإثنين 15 يناير الجاري، فى السابعة مساء.

حيث كشفت تقارير صحفية أن فينسنت أبو بكر، قائد منتخب الكاميرون، سيغيب بشكل رسمي عن خوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار، بسبب الإصابة.

وكان فينسنت أبو بكر، مهاجم بشكتاش التركي، قد فشل فى استكمال تدريبات المنتخب الكاميروني، مساء الجمعة، بعد تعرضه لإصابة قوية.

ووفقا لصحيفة "CFOOT" الكاميرونية، فإن الفحوصات الطبية التى خضع لها أثبتت معاناة أبو بكر من تمزق فى فخذه الأيمن، لتتلاشي فرص مشاركته فى البطولة.