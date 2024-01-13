أمم أفريقيا.. مصطفي محمد يوجه رسالة "حادة" للمغربي أوناحي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث مصطفي محمد، مهاجم منتخب مصر، عن أخر استعدادات الفراعنة للبطولة القارية التي تنطلق فعالياتها اليوم السبت بمواجهة كوت ديفوار وغينيا بيساو في المباراة الإفتتاحية.

ورد مصطفي محمد علي تصريحات اللاعب المغربي عز الدين أوناحي في المؤتمر الذي أقيم اليوم السبت، الخاص بلقاء الغد أمام موزمبيق في بداية مشوار الفراعنة بكأس أمم أفريقيا 2023.

وكان اللاعب المغربي قد صرح منذ أيام أن منتخب مصر يهدر العديد من الوقت وأسلوب لعبه تقليدي للغاية، مؤكدًا أن لاعبوه يسجلون أهداف من كرات ثابتة ثم يهدروا وقت المباراة من خلال السقوط المتكرر.

تعليق مصطفي محمد علي تصريحات عزالدين أوناحي

ورد مصطفى محمد عن ما قاله عز الدين أوناحي قائلًا: «لم أتابع ما قاله، وإذا كان قال ذلك، فنحن حققنا 7 بطولات، أدعوه أن يفعل مثلنا ويفوز بهذا العدد من الألقاب».

أما عن حديثه علي لقاء موزمبيق قال: «كلنا على قلب رجل واحد، نحارب لهدف معين ونمتلك لاعبين كبار وجهاز فني على مستوى ومحمد صلاح قائد بمعنى الكلمة وهو لاعب كبير نحاول أن نستفيد منه لاسعاد الجماهير".