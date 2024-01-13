أمم أفريقيا.. مصطفى محمد يكشف خارطة منتخب مصر للفوز بالكأس الثامن

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لمنتخب مصر، كيفية تحقيق اللقب الثامن من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

نصائح مصطفى محمد للفوز بكأس أمم أفريقيا

وقال مصطفي محمد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر وموزمبيق ببطولة كاس أمم أفريقيا قائلاً: “ كأس أمم إفريقيا بطولة صعبة وهدفنا هو الفوز بها، نرغب في الفوز في كل مباراة نخوضها”.

وأضاف: “ لكن هذا لن يحدث إلا بأخذ كل مباراة بجدية وأن نحارب في كل مباراة لنفوز ببطولة أمم أفريقيا”.

وأتم: “ كي تفوز بلقب أمم أفريقيا يجب ألا تنظر لأبعد من المباراة المقبلة”.

يذكر أن تحدث مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، عن آخر استعدادات الفراعنة للبطولة القارية التي تنطلق فعالياتها اليوم السبت بمواجهة كوت ديفوار وغينيا بيساو في المباراة الافتتاحية.

ورد مصطفي محمد علي تصريحات اللاعب المغربي عز الدين أوناحي في المؤتمر الذي أقيم اليوم السبت، الخاص بلقاء الغد أمام موزمبيق في بداية مشوار الفراعنة بكأس أمم أفريقيا 2023.

وكان اللاعب المغربي قد صرح منذ أيام أن منتخب مصر يهدر العديد من الوقت وأسلوب لعبه تقليدي للغاية، مؤكدًا أن لاعبوه يسجلون أهداف من كرات ثابتة ثم يهدروا وقت المباراة من خلال السقوط المتكرر.