الضربات الثابته سلاح الجهاز الفني فى مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - فقره فنية قويه فى تدريبات الأبيض

السبت 13/يناير/2024 - 03:10 م 1/13/2024 3:10:40 PM

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة، خلال التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وشهدت الفقرة التركيز على تنفيذ الضربات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، بجانب التركيز على التسديدات على المرمى من مسافات مختلفة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.