تطورات إيجابية في مفاوضات الهلال السعودي مع نجم مارسيليا

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عن تطورات إيجابية في مفاوضات الهلال السعودي مع نجم فريق مارسيليا الفرنسي.

ودخلت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، في مفاوضات مع رينان لودي، لاعب فريق مارسيليا الفرنسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن صفقة انتقال لودي إلى الهلال السعودي، تشهد تقدمًا كبيرًا موضحًا أنه سيتم حسم الصفقة قريبًا.

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وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “يريد الهلال المضي قدمًا في صفقة رينان لودي في اليومين المقبلين حيث يأمل في إتمام الصفقة قريبًا”.

وتابع: “المفاوضات مع أولمبيك مرسيليا مستمرة وتتقدم”.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره سباهان الإيراني، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، يوم الخميس الموافق 15 فبراير المقبل.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد سباهان، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.