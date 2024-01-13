بسبب الإصابة.. هداف النسخة الماضية مهدد بالغياب عن كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض هداف النسخة الماضية من كأس الأمم الإفريقية ومهاجم الكاميرون فينسنت أبو بكر، للإصابة خلال مران المنتخب أمس الجمعة.

وأشارت شبكة "CFOOT" الكاميرونية إلى أن اللاعب لم يتمكن من استكمال تدريبات الكاميرون، كما أن الفحوصات المبدئية التي أجراها اللاعب قد تبعده عن كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويشارك منتخب الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2023 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم السنغال وجامبيا وغينيا.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 تنطلق في العاشرة مساء اليوم السبت، بمباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

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