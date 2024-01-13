"أنا مش عاوز حاجه".. مجدي عبدالغني: هؤلاء جمعوا ملايين على حساب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، عن اعتزازه باللعب للنادي الأحمر، وارتباط اسمه به خلال مشواره في الملاعب وحتى الآن.

قال مجدي عبد الغني في لقاء تلفزيوني عبر قناة "النهار": "هناك أشخاص داخل الأهلي استفادوا بشكل كبير ماليًا بسبب ارتباط اسمهم بس بالنادي، وأنا خدمت الأهلي ولعبت لسنوات وحققت العديد من البطولات وحققت الكثير والكثير مع النادي".

أكمل: "جماهير النادي الأهلي لا تنسى من خدم النادي، وعلاقتي جيدة بالجميع، ولكن أكررها مرة أخرى، هناك أشخاص داخل الأهلي جمعت ملايين من الأموال واستفادة على حساب النادي لمجرد ارتباط اسمهم بالأهلي".

وأتم تصريحاته:" أنا مش عاوز حاجه من النادي الأهلي أنا خدمت وأعطيت للنادي واتحدث من منطلق حب النادي، ولكن من استفاد باسم النادي عمره ما كان محب للأهلي".