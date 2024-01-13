رفض الاستدعاء.. مهاجم مرسيليا معرض للعقوبة من منتخب الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض فرانسوا ريجيس موجي مهاجم مرسيليا ومنتخب الكاميرون للانتقادات، بسبب رفض الانضمام إلى المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، إذ قال الصحفي الكاميروني جان ميشيل لارك إن موجي سيندم على هذا القرار.

وكان مهاجم مرسيليا صاحب الـ19 عاما ضمن قائمة ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون، إلا أنه فضل الاستمرار مع ناديه، وفقا لصحيفة "رويترز".

وأشار موقع "بلس سبورتس" الأوغندي إلى أن قرار اللاعب برفض الانضمام للمنتخب، كان بسبب رغبته في الحصول على وقت للعب مع فريقه.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ضرورة حصول اللاعبين على تصريح من اتحاداتهم الوطنية، من أجل اللعب لأنديتهم ورفض الاستدعاء الوطني، لهذا يمكن للمنتخب الكاميروني اتخاذ إجراء ضد اللاعب.

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