أول رد فعل من عمر كمال بعد إعلان الأهلي ضمه رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، ضم عمر كمال عبدالواحد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتواجد عمر كمال حاليا، ضمن صفوف المنتخب الوطني، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في كوت ديفوار.

وقام عمر كمال، بإدراج اسم النادي الأهلي، على ملفه الشخصي، بشكل رسمي، في أول رد فعل، بعد الانضمام لصفوف الفريق الأحمر.

وكان النادي الأهلي، ألن ضم عمر كمال عبدالواحد، من صفوف فريق فيوتشر، مقابل، إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.