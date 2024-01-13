التقاء ثنائي الأهلي في كأس الأمم الإفريقية 2023 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

التقى ثنائي الأهلي الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج، على هامش مران منتخبات بلادهم في كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للثنائي خلال لقائهما.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، اليوم السبت 13 يناير وتستمر حتى يوم 11 فبراير 2024، وتقام مباراة الافتتاح مساء اليوم بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ويقع منتخب مالي في المجموعة الخامسة التي تضم تونس وجنوب إفريقيا وناميبيا، ومن المرتقب أن يلتقي ثلاثي الأهلي على معلول وبيرسى تاو وأليو ديانج.

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