فيتوريا: نمتلك تاريخ مشرف في أفريقيا.. واحترم موزمبيق ولكننا لدينا هدف واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن مواجهة موزمبيق المقرر لها غدا في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

قال روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "منتخب مصر قوي وكبير ويمتلك تاريخ مشرف في البطولات الأفريقية".

أوضح فيتوريا: "نلعب البطولات لتحقيق الألقاب ونعمل بجد في جميع المباريات ومستعدون للبطولة، ونعلم أن منتخب موزمبيق جيد، ولكن كما قلت نلعب للفوز دائما".

أضاف: " نحترم جميع المنتخبات، وأعرف أن المباراة الأولي وضربة البداية مهمة للغاية، وطموحاتنا لأننا نملك لاعبين كبار، والكل جاهز للمشاركة وهناك منافسة قوية بينهم".

أكمل: "محمد صلاح لاعب كبيرة ووجوده إضافة كبيرة لنا بكل تأكيد ونضم لاعبين مميزين، والتنظيم جيد وأشكر كوت ديفوار والاتحاد الأفريقي على الاستقبال وأريد أن أهنئهم وأتمنى أن تكون بطولة رائعة".