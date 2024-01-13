مصطفى محمد: محظوظون بوجود صلاح.. وسنحارب على اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، ونادي نانت الفرنسي، جاهزية الفراعنة لمواجهة موزمبيق غدا الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال مصطفى محمد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "البدايات مهمة جدا، البطولة اللي فاتت بدايتنا لم تكن جيدة، لكننا قدرنا نتحسن ونكمل مشوارنا ومكناش محظوظين في النهاية".

أضاف: "فيتوريا أكد علينا التعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، وتركيزنا سيكون خطوة بخطوة، ومحظوظين بوجود محمد صلاح معانا، وجوده معانا بيفيدنا كتير جدا، بيدينا نصائح سواء داخل الملعب او خارج الملعب، المواقف اللي مر بيها بخبراته الكبيرة بيفيدنا بيها".

أكمل: "هنحارب للوصول لأعلى نقطة والتتويج بالبطولة، معانا مدرب على أعلى مستوى ولاعبين على اعلى مستوى، مكناش محظوظين في آخر نسخة لكن المرة دي هنحاول التتويج".

أتم تصريحاته: "لم أسمع أو أشاهد تصريح أوناحي، ولكن تاريخنا وأرقامنا تعبر عن نفسها، فزنا ب 7 بطولات وإن شاء الله نحقق الثامنة، وإذا كان يرى تلك الطريقة هي ما تجلب الفوز انصحه أن يفعلها لكي يفوز بالألقاب".