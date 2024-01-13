بيرسي تاو يوقع على الكرة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية 2023 (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب منتخب جنوب إفريقيا والنادي الأهلي بيرسي تاو، خلال توقيعه على الكرة الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2023.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في العاشرة مساء اليوم السبت، بإقامة مباراة الافتتاح بين منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ويشارك منتخب جنوب إفريقيا الذي يلعب ضمن قائمته بيرسي تاو، في كأس الأمم الإفريقية 2023، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم، تونس، مالي، ناميبيا.

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