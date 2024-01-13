دورة أديلايد: أوستابنكو تتوّج على حساب كاساتكينا وليهيتشكا يحرز لقبه الأول

الرياص - اسماء السيد - أديليد (أستراليا): أحرزت اللاتفية يلينا أوستابنكو، المصنفة 12 عالمياً، لقب دورة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب (500)، بفوزها السبت على الروسية داريا كاساتكينا 6 3 و6 2.

وحسمت أوستابنكو (26 عاماً) المباراة في ساعة و14 دقيقة، بعد أن سيطرت على خصمتها من بداية المباراة حتى نهايتها.

وباحرازها اللقب السابع في مسيرتها، ستتقدّم أوستابنكو مركزين في التصنيف الصادر عن رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي ايه) وتصبح عاشرة وذلك لأول مرّة منذ خمس سنوات. وكانت بطلة رولان غاروس 2017 خارج قائمة العشر الاوليات منذ أيلول/سبتمبر 2018.

في المقابل، ستتقدّم كاساتكينا إلى المركز الرابع عشر عالمياً، رغم خسارتها السادسة في ثماني مباريات مع اللاتفية.

وهذا اللقب الرابع على أرض صلبة لأوستابنكو والاول منذ تتويجها عام 2022 في دبي. تعيش بداية عام مميزة، إذ بلغت ربع نهائي دورة بريزبين وحصدت لقب الزوجي مع الأوكرانية ليودميلا كيتشينوك.

قالت اللاتفية "هذا رائع، خضت بعض المباريات الصعبة هذا الأسبوع. استمتعت بكل لحظة أمضيتها هنا. لا يسعني الانتظار للعودة مرة ثانية، من الجميل أن تتواجد في أستراليا".

ليهيتشكا يعوّض الخسارة

ولدى الرجال (250)، عوّض التشيكي ييري ليهيتشكا خسارة المجموعة الأولى أمام البريطاني جاك درايبر إلى فوز 4 6 و6 4 و6 3، محرزاً اللقب الأول في مسيرته ضمن دورات المحترفين.

قال ليهيتشكا البالغ 22 عاماً "الفوز بلقبي الأول هام جداً من الناحية العاطفية. أنا متحمّس كثيراً".

تابع صاحب الضربات القوية "انتظرنا طويلاً هذه اللحظة. شكرا لجميع الذين وثقوا بي. هذه طريقة رائعة لاستهلال السنة".

وسيتقدم ليهيتشكا إلى المركز 23 عالمياً في التصنيف الصادر الاثنين، بعد يوم من انطلاق بطولة استراليا المفتوحة.

واصبح ليهيتشكا أول تشيكي يحرز لقباً في دورات المحترفين منذ ييري فيسلي عام 2020.