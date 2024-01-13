رسميا.. الأهلي يعلن صفقة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع الأمريكي جاريت مواجوتوتيا لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي في بيان رسمي أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق.

وأضاف أن التعاقد مع مواجوتوتيا جاء بناءً على رغبة فرناندو مونزو، المدير الفني للفريق، وفي إطار تدعيم الفريق بأفضل العناصر لحصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير النشاط الرياضي إن اللاعب من العناصر المميزة، ويمثل إضافة كبيرة للفريق خلال مشواره بالموسم الجاري، الذي ينافس فيه على كل البطولات التي يشارك بها.