كأس آسيا.. مانشيني يستبعد ثلاث لاعبين عن القائمة النهائية لـ المنتخب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استبعد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السب، ثلاث لاعبين عن القائمة المنتخب السعودي لخوض نهائيات بطولة كأس آسيا 2023.

المستبعدين من قائمة المنتخب السعودي

وأابعد مانشيني عن قائمة المنتخب السعودي التي ستخوض بطولة كأس آسيا كلا من نواف العقيدي، أيمن يحيى وعباس الحسن.

يذكر أن ضم مانشيتي اللاعبين محمد البريك، طلال حاجي ومحمد اليامي للقائمة النهائية لـ المنتخب السعودي لكأس آسيا بدلًا من الثلاثي أيمن يحيى، عباس الحسن ونواف العقيدي.

كما سمح مانشيني للاعب ريان حامد بمغادرة المعسكر المقام حاليًا في دولة قطر للانضمام مجددًا لمعسكر المنتخب الأولمبي.

أول مباراة لـ المنتخب السعودي في كآس أسيا

ويستهل المنتخب السعودي مشاركته بالنسخة الحالية من كأس أمم آسيا 2023 المقامة في دولة قطر بمواجهة عمان مساء يوم الثلاثاء المقبل.

كأس آسيا

وتلعب بطولة كأس آسيا 2023م، المنظمة حاليًا في قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل.